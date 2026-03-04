La proposta di Avs | neutralità carbonica e consumo di suolo zero entro il 2050

Una proposta avanzata da Avs mira a eliminare le emissioni di carbonio e a fermare l’occupazione di suolo entro il 2050. L’obiettivo è stabilire traguardi a lungo termine per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere una cultura della prevenzione ambientale. La proposta si concentra su strategie di sostenibilità e tutela del territorio, con un orizzonte temporale che arriva quasi a metà secolo.

La proposta di legge regionale “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” presentata dal gruppo di Alleanza verdi e sinistra (Avs) composto da Paolo Burani, Paolo Trande e Simona Larghetti, approda nella commissione Territorio e Ambiente. L’iter della proposta ha preso il via con l’illustrazione da parte del relatore di maggioranza Paolo Burani (Avs) e del relatore di minoranza Priamo Bocchi (FdI). Per Burani uno dei punti di forza del progetto di legge è l’introduzione di «un piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici costruito in collaborazione con gli enti locali, che fornisce linee guida per affrontare gli effetti già visibili del cambiamento climatico e rendere le città e le comunità più resilienti». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Consumo suolo, Ricci (AVS): "Urgente intervenire""Occorre intervenire con forza e urgentemente per azzerare il consumo di nuovo suolo in Umbria, regione in cui, nonostante lo spopolamento, si...

Leggi anche: Adottato il Pgt. Consumo di suolo dimezzato

Tutti gli aggiornamenti su La proposta di Avs neutralità carbonica....

Temi più discussi: Classi con massimo 20 alunni, la proposta Avs supera quota 60 mila firme e si prepara al deposito alla Camera; Stop alle 32 ore settimanali: la Camera boccia la proposta dell’opposizione sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; Alunni per classe non più di 20 e scuole autonome anche con soli 400 iscritti! La proposta di legge Avs con 60mila firme arriva a Montecitorio; Congedo paritario, bocciata la proposta di legge delle opposizioni: Sinistra Italiana – Avs di Catanzaro critica il governo · catanzarochannel.it.

Settimana corta, la Camera boccia la proposta di Avs, M5s e Pd. Conte: Continueremo a batterciÈ passato l'emendamento che boccia la settimana da 32 ore lavorative anzichè 40: alla base c'era il parere della Commissione Bilancio. Fdi: Coinvolgerebbe anche la pubblica amministrazione, ricadute ... dire.it

Piccolotti (Avs): pdl contro classi pollaio arriva alla CameraRoma, 4 mar. (askanews) – Non più di 20 alunni per classe. E’ l’obiettivo della proposta di legge di Alleanza Verdi Sinistra che ha superato le 60mila firme e che la settimana prossima verrà depositat ... askanews.it

Poco fa il leader di Sinistra Italiana e Avs Nicola Fratoianni si è presentato davanti a Montecitorio e ha chiesto alla Presidente del Consiglio Meloni di fare quello che Sánchez sta facendo in Spagna: Ovvero negare immediatamente le basi militari italiane agli facebook

Emanuele Fiano, ex deputato del Partito democratico e presidente di Sinistra per Israele, si meraviglia che PD, M5S e Avs non vogliano partecipare all'evento organizzato dall'associazione Setteottobre, a Roma, che vedete qui sotto: «Non so dire perché quest x.com