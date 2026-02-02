Il presidente di AVS Ricci lancia l’allarme: in Umbria si continua a consumare suolo a ritmo forte, nonostante lo spopolamento. Ogni anno vengono asfaltati oltre 140 ettari di terreno, e la regione si mantiene tra le prime in Italia per consumo pro capite. Ricci chiede interventi urgenti per fermare questa tendenza.

"Occorre intervenire con forza e urgentemente per azzerare il consumo di nuovo suolo in Umbria, regione in cui, nonostante lo spopolamento, si continua a viaggiare al ritmo di oltre 140 ettari all’anno e in cui la quota di suolo consumato pro capite è tra le più alte d’Italia". Lo afferma in una nota Fabrizio Ricci, capogruppo di Avs in consiglio regionale, che nei giorni scorsi proprio su questo tema ha presentato una proposta di modifica della legge regionale 12015, Testo Unico di Governo del Territorio. "La nostra proposta di emendamento punta a inserire regole più stringenti a tutela dei suoli agricoli e contro la cementificazione - spiega Ricci - in particolare intervenendo sui meccanismi di variazione tra aree di particolare interesse agricolo e altre destinazioni d’uso, eliminando la possibilità di scambi che, nella pratica, producono una riduzione netta della superficie agricola tutelata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consumo suolo, Ricci (AVS): "Urgente intervenire"

Approfondimenti su Consumo Suolo Umbria

Dopo anni di attesa, il nuovo Pgt è stato adottato, segnando una svolta per la città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Consumo Suolo Umbria

Argomenti discussi: Consumo suolo, Ricci (AVS): Urgente intervenire; Consumo suolo, Ricci rilancia norme più rigide per l’Umbria.

Consumo suolo, Ricci (AVS): Urgente intervenireOccorre intervenire con forza e urgentemente per azzerare il consumo di nuovo suolo in Umbria, regione in cui, nonostante ... lanazione.it

Cresce il consumo di suolo in ItaliaIl Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (Snpa), ha pubblicato il rapporto annuale del monitoraggio sul consumo di suolo. Processo di progressiva trasformazione delle superfici naturali o ... huffingtonpost.it

Approvata in consiglio comunale la #Variante generale per i prossimi 5 anni. Cecchin: «Non costruire di più, ma costruire meglio» #SanGiorgiosuLegnano #Pgt #consumo #suolo - facebook.com facebook

Consumo di suolo e logistica a Castano Primo: un incontro pubblico per discutere impatti su salute e lavoro x.com