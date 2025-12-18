Dopo anni di attesa, il nuovo Pgt è stato adottato, segnando una svolta per la città. Con un consumo di suolo dimezzato e nessuna nuova capacità insediativa, il piano mira a valorizzare le aree dismesse e a promuovere un ambiente più verde. Un passo importante verso uno sviluppo sostenibile e un futuro più equilibrato per la comunità.

© Ilgiorno.it - Adottato il Pgt. Consumo di suolo dimezzato

Consumo di suolo ridotto del 50% e nuova capacità insediativa ridotta a zero. La revisione del Pgt, attesa ormai dal 2017 ed arrivata finalmente ad una tappa importante con l’adozione avvenuta nel Consiglio comunale di martedì sera, punta, dunque, ad una città più verde e capace di recuperare le vecchie aree dismesse. Sarà di 95mila metri quadrati (nel Pgt del 2012 era di 205mila) la superficie assegnata per l’espansione e saranno solo tre gli ambiti di trasformazione rimasti nello strumento urbanistico: quello commerciale produttivo a lato della sp 234 verso Casalpusterlengo, l’ambito del polo fieristico e quello della zona del cimitero destinato a verde boschivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

