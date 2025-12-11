Kate Middleton i vicini di casa a Forest Lodge sono al limite | Qualcuno ha pianto

I nuovi vicini di Kate Middleton e William a Forest Lodge si lamentano dei cambiamenti causati dalla presenza della coppia reale, che sembra aver messo a dura prova la quiete del quartiere. Le tensioni tra residenti evidenziano come l’arrivo di personalità pubbliche possa influenzare la vita quotidiana dei vicini di casa.

Kate Middleton e William pare stiano mettendo a dura prova i nuovi vicini di casa. La coppia non è gradita a Forest Lodge, perché la loro presenza ha comportato troppi cambiamenti nella vita e nelle abitudini di chi già abitava in zona. Sembrerebbero che alcuni esasperati non siano riusciti a trattenere le lacrime. Kate Middleton, a Forest Lodge la situazione peggiora. Kate Middleton e William si apprestano a festeggiare il loro primo Natale a Forest Lodge. Si sono trasferiti lì a inizio novembre, ma è dalla scorsa estate che si parla del loro divorzio. La coppia coi figli ha traslocato poco lontano dalla loro precedente abitazione, l'Adelaide Cottage.