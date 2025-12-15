Treviglio studenti in piazza per la pace | il cardinale Ernst Simoni | Pregate per tutti anche per chi vi perseguita e vi offende

A Treviglio, studenti e anziani si sono riuniti in piazza Garibaldi per una manifestazione per la pace, simbolizzata da una grande bandiera arcobaleno. Il cardinale Ernst Simoni ha invitato alla preghiera per tutti, incluso chi provoca offese e persecuzioni, sottolineando l’importanza di promuovere solidarietà e speranza attraverso l’unità e il dialogo.

Treviglio. Studenti e anziani insieme in piazza Garibaldi, a far vibrare una grande bandiera arcobaleno. È il flash mob che lunedì 15 dicembre ha animato il centro della città nell'ambito del progetto " Scuole per la pace ", promosso da più istituti scolastici del territorio. L'iniziativa rientra in un percorso educativo avviato lo scorso 14 ottobre, in prossimità della Marcia Perugia-Assisi per la pace. In quella data, alle 10.30, un suono prolungato e simultaneo delle campanelle ha segnato l'inizio del cammino nelle scuole. Il progetto mira a fornire agli studenti strumenti per comprendere la complessità del presente e affrontare in modo costruttivo i conflitti, considerati non come scontro ma come occasione educativa.

