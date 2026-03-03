La premier ha dichiarato che la parità di genere è un diritto, non una concessione, e che le quote non sono la soluzione. Secondo lei, la vera libertà consiste nel conquistare una posizione attraverso il proprio impegno. La sua opinione si inserisce in un dibattito aperto sulla strada migliore per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel mondo del lavoro.

Garantire “le pari opportunità e una società autenticamente meritocratica è una battaglia che dobbiamo ancora vincere” e “non potremo farlo davvero fin quando saremo costretti a credere che le donne abbiano bisogno di quote o di meccanismi di favore”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all’evento sugli ottant’anni del voto alle donne. “Io penso che la vera libertà rimanga potersi guadagnare sul campo la propria posizione” e quello che lo Stato può fare è “garantire che la partita non sia truccata”, garantire “l’uguaglianza nel punto di partenza, dare a tutti la possibilità di competere con le stesse condizioni, poi spetta a ciascuno dimostrare il suo valore o la sua capacità, la sua competenza”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Donne, Meloni: parità un diritto non una concessione, non si fa con le quote

Leggi anche: Meloni, la giustizia e le due scivolate sui migranti: non si difende lo stato di diritto giocando con le garanzie

Sicilia, legge parità di genere approvata: giunte comunali con almeno il 40% di donne entro le prossime elezioni.Sicilia, una Giunta più Rosa: l’Ars approva la legge sulla parità di genere L’Assemblea Regionale Siciliana ha compiuto un passo significativo verso...

Tutti gli aggiornamenti su Donne Meloni parità un diritto non una...

Temi più discussi: 1946–2026: ottant’anni dal voto alle donne. Evento celebrativo il 3 marzo a Roma; Pari opportunità, Genova premiata al concorso L’Italia delle donne; Parità di genere, miraggio lontano cent’anni: Alle donne paghe più basse e ruoli minori; Congedo paritario: Cgil, altra occasione persa.

Voto alle donne, Meloni alla celebrazione degli 80 anni: Momento fondativo dell'ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Voto alle donne, Meloni alla celebrazione degli 80 anni: 'Momento fondativo dell'Italia' ... tg24.sky.it

Meloni, parità un diritto non una concessione, non si fa con le quote(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Garantire le pari opportunità e una società autenticamente meritocratica è una battaglia che dobbiamo ancora vincere e non potremo farlo davvero fin quando saremo costretti ... altoadige.it

L’omaggio dell’Associazione nazionale magistrati alle ventuno donne elette all’Assemblea Costituente nell’80° anniversario - facebook.com facebook

DONNE IN MUSICA POMERIGGIO DI CANZONI E RACCONTI #6marzo agli Orti di San Faustino a #Modena cgilmodena.it/p=106005 Informiamo che per un cambiamento suonerà Vanessa Zona Live Music @SpiModena @RosyMoon2024 @PinelliFed x.com