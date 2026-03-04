La panchina degli Hornets infiamma lo Spectrum Center

Le Hornets hanno battuto i Mavericks allo Spectrum Center, ottenendo la quinta vittoria di fila e portando il record stagionale a 31-31. La partita si è conclusa con un margine di punti favorevole agli Hornets, che hanno dominato sul campo. La squadra ha mostrato un buon ritmo durante l’intero incontro, contribuendo alla serie positiva in corso.

le hornets regolano i mavericks con un punteggio netto e conquistano la quinta vittoria consecutiva, salendo a un record complessivo di 31-31. brando miller mette a referto 17 punti, mentre laelembelo ball aggiunge 15 punti e 9 assist, guidando una prestazione corale accurata e finalizzata a sfruttare il momento favorevole della partita. alla prima di un back-to-back, charlotte impone il ritmo fin dall'inizio, affidandosi alla panchina per costruire il break decisivo. i cambi segnano 12 triple su 21 tentativi complessivi, con grant williams a scriptare 4 conclusioni dall'arco, while josn green e sion james chiudono a 3 triple ciascuno e pat connaughton completa la quota con 2 triple.