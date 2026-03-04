La pace come dogma | quando il pacifismo assoluto finisce per difendere le dittature

Un politico ha dichiarato che sostenere la pace non implica appoggiare i regimi autoritari, facendo chiarezza sulla distinzione tra la volontà di mantenere un equilibrio globale e il supporto a sistemi oppressivi. La frase intende evidenziare come il desiderio di pace non possa essere usato per giustificare dittature o regimi repressivi, sottolineando la differenza tra principi pacifisti e alleanze politiche.

«Essere a favore della pace non significa essere a favore del regime degli ayatollah». La frase pronunciata da Pedro Sánchez nasce con un’intenzione comprensibile: separare l’aspirazione universale alla pace dalla difesa di un sistema politico autoritario. È un distinguo che, sul piano morale e diplomatico, appare persino necessario. Ma proprio questa distinzione merita di essere esaminata fino in fondo, perché nella storia politica le parole non restano mai pure: cambiano significato quando diventano assolute. E la pace, quando smette di essere un obiettivo concreto e diventa un principio intoccabile, rischia di trasformarsi in qualcosa di molto diverso da ciò che promette. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La pace come dogma: quando il pacifismo assoluto finisce per difendere le dittature Criticare l’Occidente è legittimo, difendere le dittature noL’equivoco che viene continuamente alimentato: l’ideologia secondo cui chiunque che si opponga agli Stati Uniti meriti automaticamente solidarietà... Leggi anche: "Difendere il pesto di cavallo significa difendere Parma. E difendere Parma significa difendere la nostra cultura"