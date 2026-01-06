Criticare l’Occidente è legittimo difendere le dittature no
Criticare l’Occidente è un diritto legittimo, ma sostenere e difendere i regimi dittatoriali non lo è. A Roma, il 6 gennaio 2026, si è assistito a una manifestazione a favore di Nicolás Maduro, un esempio di come alcune espressioni possano mettere in discussione i valori democratici. È importante mantenere un approccio equilibrato, promuovendo il dialogo e il rispetto delle libertà fondamentali.
Roma, 6 gennaio 2026 – C’è qualcosa di profondamente distorto nel vedere, nel cuore di Roma, una manifestazione a favore di Nicolás Maduro. È successo a piazza Barberini, e il dato politico è uno solo: poche centinaia di persone sono scese in strada per difendere un uomo che guida un regime autoritario, accusato da anni di repressione, brogli elettorali e persecuzione dell’opposizione. Non è una protesta “per la pace”, né una mobilitazione “contro l’imperialismo”. È una presa di posizione chiara contro qualsiasi cosa decida il governo statunitense. E va chiamata con il suo nome. Chi è (era) Maduro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
