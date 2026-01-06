Criticare l’Occidente è legittimo difendere le dittature no

Criticare l’Occidente è un diritto legittimo, ma sostenere e difendere i regimi dittatoriali non lo è. A Roma, il 6 gennaio 2026, si è assistito a una manifestazione a favore di Nicolás Maduro, un esempio di come alcune espressioni possano mettere in discussione i valori democratici. È importante mantenere un approccio equilibrato, promuovendo il dialogo e il rispetto delle libertà fondamentali.

