Criticare l’Occidente è legittimo difendere le dittature no

Da cdn.ilfaroonline.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Criticare l’Occidente è un diritto legittimo, ma sostenere e difendere i regimi dittatoriali non lo è. A Roma, il 6 gennaio 2026, si è assistito a una manifestazione a favore di Nicolás Maduro, un esempio di come alcune espressioni possano mettere in discussione i valori democratici. È importante mantenere un approccio equilibrato, promuovendo il dialogo e il rispetto delle libertà fondamentali.

Roma, 6 gennaio 2026 – C’è qualcosa di profondamente distorto nel vedere, nel cuore di Roma, una manifestazione a favore di Nicolás Maduro. È successo a piazza Barberini, e il dato politico è uno solo: poche centinaia di persone sono scese in strada per difendere un uomo che guida un regime autoritario, accusato da anni di repressione, brogli elettorali e persecuzione dell’opposizione.  Non è una protesta “per la pace”, né una mobilitazione “contro l’imperialismo”. È una presa di posizione chiara contro qualsiasi cosa decida il governo statunitense. E va chiamata con il suo nome. Chi è (era) Maduro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: L’islamizzazione dell’Occidente: la profezia di Allam e Fallaci e il coraggio di difendere le nostre radici

Leggi anche: L'intervista di Ferruccio Pinotti a Rainews sul libro "La lobby ebraica" censurata: "Il 7 ottobre e la reazione di Israele hanno allontanato processo di pacificazione, legittimo criticare Netanyahu"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.