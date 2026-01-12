Inter-Napoli finisce 2-2 | McTominay ferma la capolista a San Siro
Inter e Napoli si sono affrontate a San Siro, terminando il match 2-2. La partita è stata caratterizzata da un ritmo intenso, con due gol di McTominay e un rigore di Calhanoglu. La gara è stata segnata anche da alcune polemiche nel finale, lasciando aperti i discorsi sulla classifica. Un pareggio che conferma l'equilibrio tra le due squadre in questa fase della stagione.
Pareggio spettacolare e nervoso nel big match: doppietta dello scozzese, rigore di Calhanoglu e polemiche nel finale. L'Inter resta in testa ma senza fuga. Il big match tra Inter e Napoli, attesissimo crocevia della stagione, si chiude senza un vincitore e senza uno strappo decisivo nella corsa al titolo. A San Siro finisce 2-2, risultato
