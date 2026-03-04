Un nuovo progetto musicale trasforma un celebre film muto tedesco in un’esperienza sonora moderna. La colonna sonora, composta con strumenti elettroacustici, accompagna il capolavoro pionieristico del cinema muto tedesco, un film che ha ispirato anche il cinema gotico come ‘Edward mani di forbice’. La musica dà voce alle immagini silenziose, creando un collegamento tra passato e presente.

Il capolavoro pionieristico del cinema muto tedesco, che ha ispirato classici del cinema gotico come ‘Edward mani di forbice’, sonorizzato in un’elegante chiave elettroacustica. Venerdì sera al Petrella di Longiano Stefano Pilia e il collettivo Soundtracks 2024 danno nuova linfa a ‘Il gabinetto del dottor Caligari’ di Robert Wiene. Il chitarrista, che ha militato nei ‘Massimo Volume’ e negli ‘Afterhours’, ha pubblicato oltre 40 lavori discografici con numerose etichette italiane ed estere e suonato in molti festival internazionali in Europa, Australia e Stati Uniti d’America. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sul sito di Vivaticket e presso il Petrella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La nostra musica dà voce ai film muti"

Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di CapodannoCon l’arrivo del nuovo anno, Bergamo e la sua provincia rinnovano una tradizione che unisce musica, comunità e bellezza: i «Concerti di Capodanno»,...

Leggi anche: «Mai firmato niente». Ornella Muti non viene più e il film nelle Marche diventa un caso. Il legale della diva: «Nome usato per catturare attori ai casting»

A Humble Woodcarver Hides A Deadly Secret—He Is A Legendary Assassin

Aggiornamenti e notizie su nostra musica

Discussioni sull' argomento La nostra musica dà voce ai film muti; Maria Antonietta & Colombre a RTL 102.5: Veniamo da una storia di musica indipendente, portare a Sanremo la nostra libertà è la vera vittoria; Sal Da Vinci: Lascio la mia musica a tutti i matrimoni d'Italia; POOH | ANNUNCIATA LA TERZA DATA ALL'ARENA DI VERONA.

La musica dà forma al Divino. Concerto di musica classica-liricaUno straordinario evento musicale con la famosa soprano giapponese Yukiko Aragaki e con i musicisti di Musica Nostra, Andrea Carcassi al basso, Gianluca Mortato al violino e Davide Dellisanti al ... romatoday.it

I migliori anni della nostra musica Ogni giovedì dalle 20:30 su Radio CRC Vota la canzone preferita sul tema “La mia canzone d'amore per te” del 5 marzo alle ore 20:30. Potrai raccontare in diretta il tuo ricordo legato al brano scelto facebook