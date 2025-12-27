Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di Capodanno

Dalla Sala Piatti al Teatro Sociale, fino ai Comuni della provincia: valzer, sinfonie e tradizioni saluteranno il 2026 all’insegna della grande musica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di Capodanno Leggi anche: Capodanno 2026 in musica, c’è solo l’imbarazzo della scelta: da Ghali a Catania ai PTN a Genova. Quanti concerti tra Sicilia e Sardegna Leggi anche: Capodanno a Formia, musica e concerti per salutare il 2026 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di Capodanno; La notte più lunga dell’anno. Musica e animazione in piazza per dare il benvenuto al 2026; Un Bosco di Luce per salutare il 2026: musica, radio show e festa diffusa fino all’alba; Presentato il programma di Capodanno 2025. Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di Capodanno - C on l’arrivo del nuovo anno, Bergamo e la sua provincia rinnovano una tradizione che unisce musica, comunità e bellezza: i « Concerti di Capodanno », non sono solo il momento dei buoni propositi e de ... ecodibergamo.it

Capodanno in piazza a Chiavenna: musica, festa e diretta radio per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno. Radio TSN c’è! - L’ultima serata dell’anno sarà una vera e propria festa collettiva, pensata per accogliere turisti e cittadini in un clima di musica, intrattenimento e ... radiotsn.tv

Musica anni 90, Andrea Pucci, La fabbrica dei sogni, fuochi e balli: Capodanno in Bergamasca - Gli eventi organizzati nella città e nella provincia di Bergamo per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026. bergamonews.it

