Mai firmato niente Ornella Muti non viene più e il film nelle Marche diventa un caso Il legale della diva | Nome usato per catturare attori ai casting

Recenti eventi nelle Marche hanno portato alla ribalta il caso di Ornella Muti, coinvolta in un contenzioso legale riguardante l'uso del suo nome nei casting. Nel frattempo, la figura di Schrödinger ha trovato nuovo riscontro, portando il noto paradosso nella discussione pubblica. Questi episodi evidenziano come questioni di diritto e cultura si intreccino nel contesto regionale, offrendo spunti di riflessione sulle dinamiche artistiche e legali locali.
ANCONA Schrödinger ha fatto scuola. Il gatto contemporaneamente vivo e morto postulato dal fisico austriaco è approdato nelle Marche. E il paradosso stavolta si traduce in un film - il titolo, manco a farci a posta, è La gatta con lo zaino - in cui Ornella Muti nel cast c’è e non c’è, contemporaneamente. Com’è possibile, vi starete chiedendo? Ora vi raccontiamo la traduzione nel concreto del modo di dire «quando la realtà supera la fantasia». Pure quella cinematografica. Per ricostruire la cronistoria del farsesco cortocircuito, dobbiamo riavvolgere il nastro al 2024, quando Fondazione Marche Cultura - braccio operativo della Regione - pubblica il bando “Incentivi per lo sviluppo della filiera audiovisiva” finanziato con 3 milioni di euro di fondi Pnr-Fesr 2021-27. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
