Droni ucraini colpiscono nave da guerra russa e piattaforma petrolifera nel Mar Caspio
Le Forze di Difesa dell’Ucraina hanno condotto nella notte un’operazione contro diverse strutture militari e industriali russe nel Mar Caspio. A riferirlo è Rbc-Ucraina, citando lo Stato Maggiore e le Forze speciali di Kiev. Secondo quanto comunicato, droni ucraini hanno colpito una nave da guerra russa, la 22460 Okhotnik, impegnata in attività di pattugliamento nelle vicinanze di infrastrutture. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Ucraina: droni di Kiev colpiscono nave da guerra russa e piattaforma petrolifera nel Mar Caspio
Leggi anche: Droni in azione nel Mar Caspio: colpita nave russa e piattaforma petrolifera
Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta; Ucraina, missile balistico russo colpisce nave cargo turca vicino a Odessa; Droni ucraini hanno colpito una nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio; L'Ucraina colpisce per la prima volta una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo.
Kiev colpisce una nave russa nel Mar Caspio - Le Forze di Difesa dell'Ucraina hanno colpito nella notte numerose strutture militari e industriali russe nel Mar Caspio. msn.com
Guerra in Ucraina, le news del 20 dicembre 2025 | Droni di Kiev colpiscono nave da guerra russa nel mar Caspio - Un attacco russo con missili balistici ha colpito nella notte le infrastrutture portuali dell'oblast di Odessa, nel sud dell'Ucraina, causando almeno otto morti e 27 feriti. tg.la7.it
Droni ucraini colpiscono nave da guerra russa e piattaforma petrolifera nel Mar Caspio - Secondo lo Stato Maggiore di Kiev, centrata la nave 22460 Okhotnik e una piattaforma Lukoil nel giacimento di Filanovsky durante un attacco notturno ... msn.com
Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta - facebook.com facebook
Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.