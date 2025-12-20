droni ucraini colpiscono nave da guerra russa e piattaforma petrolifera nel mar caspio

Le Forze di Difesa dell’Ucraina hanno condotto nella notte un’operazione contro diverse strutture militari e industriali russe nel Mar Caspio. A riferirlo è Rbc-Ucraina, citando lo Stato Maggiore e le Forze speciali di Kiev. Secondo quanto comunicato, droni ucraini hanno colpito una nave da guerra russa, la 22460 Okhotnik, impegnata in attività di pattugliamento nelle vicinanze di infrastrutture. 🔗 Leggi su Feedpress.me

