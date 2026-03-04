la morte di khamenei e la smart city come campo di battaglia

In Iran, le telecamere del traffico di Teheran erano state hackerate anni fa, permettendo alle immagini cifrate di essere trasmesse in tempo reale a server in Israele. La morte di Khamenei ha attirato l'attenzione su questa vulnerabilità delle infrastrutture urbane, mentre nel frattempo una smart city si configura come nuovo campo di confronto tra diversi attori.

L’eliminazione del leader iraniano ha mostrato come un sistema di videosorveglianza possa diventare un’arma. Il problema non è l’hacker nemico: è il fornitore, che in Occidente spesso è cinese Quasi tutte le telecamere del traffico di Teheran erano state hackerate anni prima. Le immagini, cifrate, venivano trasmesse in tempo reale a server in Israele. Una di queste telecamere aveva un’angolazione particolarmente utile: inquadrava il parcheggio dove le guardie del corpo dei vertici del regime lasciavano le proprie auto private, rivelando orari, abitudini, rotazioni. Un algoritmo ci costruiva sopra quello che gli analisti chiamano “pattern of life”: chi protegge chi, quando, attraverso quale percorso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

