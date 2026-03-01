La notte di guerra dopo la morte di Khamenei La vendetta dell' Iran contro Israele

Nella serata di ieri, alle 21:00 ora locale, la rete televisiva israeliana N12 ha comunicato la morte di Ali Khamenei, leader degli Ayatollah. La notizia è stata confermata anche dalla televisione di stato iraniana, che ha annunciato anche l’uccisione del Capo di stato maggiore delle Forze armate, un Maggiore. La notizia ha generato un immediato susseguirsi di reazioni tra le due nazioni.

Pioggia di razzi su Tel Aviv: è l’operazione “Magen Yehuda” e la risposta dei Guardiani della Rivoluzione. Un razzo ipersonico ha raggiunto il centro della città e distrutto un’intera via non lontana dal quartier generale dell’Idf. Colpite anche basi americane e paesi del Golfo. Intanto il popolo iraniano festeggia nelle strade di Teheran Ieri alle 21.00, ora locale, la rete televisiva israeliana N12 annunciava l’eliminazione del leader degli Ayatollah, Ali Khamenei, subito dopo confermata anche dalla televisione di stato iraniana che confermava anche l’uccisione del Capo di stato maggiore delle Forze armate, Magg. Gen. Abdolrahim Mousavi, del Ministro della Difesa, Brig. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Iran in fiamme dopo la morte di Khamenei: attacchi a basi Usa e IsraeleI Pasdaran annunciano 40 giorni di lutto e una vendetta feroce mentre Trump parla della successione a Teheran Iran: dopo… Iran: dopo la conferma...

Medio Oriente, secondo giorno di scontri: escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran dopo la morte di KhameneiÈ il secondo giorno consecutivo di scontri aperti tra Stati Uniti e Israele da una parte e l’Iran dall’altra, in uno scenario che si fa di ora in ora...

Una selezione di notizie su Khamenei

Temi più discussi: IRAN: TORNANO A SOFFIARE VENTI DI GUERRA SUL PAESE. USA E ISRAELE PRONTI A UN’ALTRA AGGRESSIONE MILITARE; Emergency racconta i raid pakistani su Kabul: Svegliati dalle bombe; 4 anni di guerra in Ucraina: crescere tra sirene e mine; Una Quaresima che attende la Pasqua, l’unica vittoria che tutti dobbiamo cercare, la Pasqua della pace. L'omelia del card. Matteo Zuppi nel quarto anniversario della guerra in Ucraina.

Zaporizhia, attacchi nella notte colpiscono abitazioni. I residenti: La guerrà non finirà prestoUn drone russo si è avvicinato alla portaerei francese Charles de Gaulle, che al momento si trova in Svezia: la difesa svedese ha avviato delle contromisure e il drone è stato respinto. A riferirlo ... lastampa.it

Ucraina, quattro anni di guerra, la storia di Irina e suo figlio Artyom: «Vorremmo dormire almeno una notte senza avere paura»Quattro anni dopo l'inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio 2022, l'infanzia resta tra le emergenze più gravi. A Kyiv e nelle regioni colpite, i programmi dell'organizzazione internazionale WeWorl ... vanityfair.it

