Spari nel cortile di casa La lite tra vicini degenera Padre e figlio in ospedale

Un uomo ha sparato nel cortile di casa a Brugherio, ferendo un padre e un figlio, perché la discussione tra vicini è degenerata in violenza. La lite, scoppiata per questioni di vicinato, ha portato a un'escalation improvvisa che ha lasciato due persone in ospedale. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno chiamato subito le forze dell'ordine.

Vecchi rancori, vecchie liti di vicinato. Parrebbe da ricercarsi in questo ambito il movente del grave fatto di sangue accaduto ieri sera in una casa di corte di Brugherio. Un sessantenne ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco verso due uomini di 58 anni e 25 anni, padre e figlio. Tutti italiani. I due feriti sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale in codice rosso, in pericolo di vita, mentre l'autore della sparatoria è già stato fermato dai carabinieri di Monza. Ancora tutti da ricostruire i contorni della vicenda. Sarebbe accaduto tutto fra le 18 e le 19, in via Lodigiana, al confine fra Brugherio e Monza, lungo la strada che conduce a Cologno Monzese, a due passi dalla centrale termoelettrica di Terna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spari nel cortile di casa. La lite tra vicini degenera. Padre e figlio in ospedale Brugherio, la lite tra vicini degenera: 60enne spara a due uomini. Arrestato, i feriti sono gravi in ospedale Un uomo di 60 anni ha sparato a due vicini durante una lite a Brugherio, causando gravi ferite.