La lettera d’accuse al cardiochirurgo Oppido | Ambiente di lavoro tossico e intimidatorio si lavora tra ansia e tremori

Una lettera inviata al cardiochirurgo Oppido descrive un ambiente di lavoro considerato tossico e intimidatorio, caratterizzato da ansia e tremori tra i dipendenti. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini aperte dalla Procura dopo i funerali di Domenico Caliendo, deceduto il 21 febbraio scorso al Monaldi di Napoli. Le autorità stanno approfondendo i fatti relativi a questa situazione.

Napoli – Dopo i funerali di Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio scorso al Monaldi di Napoli, l'inchiesta della Procura accelera. Nelle prossime ore potrebbero scattare i primi interrogatori per i 7 indagati, con il numero che potrebbe crescere alla luce delle rivelazioni del programma televisivo di Giletti “Lo stato delle cose”: la trasmissione ha mostrato come la scena delle prove sarebbe stata inquinata nei pressi della sala operatoria dell'ospedale di Bolzano, dove fu effettuato l'espianto del cuore. Napoli, lo staff del Monaldi contro il dottor Oppido: "Umiliati e intimiditi" (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) "Il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Trapianto di cuore su Domenico, il cardiochirurgo Oppido per 10 anni al Sant’Orsola di Bologna. “Collega preparatissimo”Bologna, 23 febbraio 2026 – Il cardiochirurgo Guido Oppido, 54 anni, il medico che ha eseguito il trapianto al piccolo Domenico, deceduto sabato, ha...

Morte Domenico, i legali del cardiochirurgo Oppido: "Fatto l’impossibile per salvarlo"La Procura di Napoli ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso del piccolo Domenico, il bambino di due anni...

