Juventus | emergenza infortuni

Il problema muscolare di Yildiz ha causato una pesante assenza in Juventus, che ha subito una sconfitta casalinga contro il Como. Il giovane talento turco classe 2005, protagonista finora con diversi gol segnati, si è fermato a causa di un infortunio al polpaccio sinistro durante la partita di ieri allo Stadium. La squadra ora affronta un momento difficile per il numero crescente di infortunati e la mancanza di alternative in rosa.

L'emergenza infortuni non dà tregua alla Juventus dopo il ko casalingo per 0-2 contro il Como. Kenan Yildiz, il talento turco classe 2005 autore di una stagione da protagonista nonostante l'età, ha accusato un problema al polpaccio sinistro durante la gara di ieri allo Stadium.

Infortuni Lazio, emergenza crescente: due giocatori a rischio per la sfida con la JuventusLa Lazio si prepara per la partita contro la Juventus, ma la situazione infortuni si fa sempre più complicata.

