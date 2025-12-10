F1 la FIA ‘regala’ dei punti per la Superlicenza all’IndyCar
La FIA ha apportato modifiche ai punteggi assegnati all'IndyCar Series per la Superlicenza, un passaggio chiave per chi desidera gareggiare in Formula 1. Questa novità potrebbe influenzare le strategie dei piloti e le dinamiche del trasferimento tra le due categorie, aprendo nuove opportunità per i talenti provenienti dall'IndyCar.
La FIA ha modificato i punti assegnati all’IndyCar Series validi per la Superlicenza, indispensabile per gareggiare in F1. La notizia arriva dopo la conclusione del Consiglio Mondiale, disputato quest’oggi in Uzbekistan. La riunione cambia quindi i punti garantiti per i dieci classificati della serie statunitense. Il provvedimento, in vigore dal 2026, è stato effettuato forse anche in seguito alla decisione di Colton Herta di gareggiare in FIA F2 per ottenere l’accesso al ‘Circus’ dal 2027. L’americano non ha infatti maturato negli ultimi anni i punti necessari per la Superlicenza nonostante il secondo posto nel 2024 (30 punti) ed il 7mo del 2025 (4 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it
