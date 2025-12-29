Le borse asiatiche si mostrano caute a fine anno, con scambi ridotti e volumi contenuti. I mercati della regione registrano poche variazioni, mentre i futures negli Stati Uniti si mantengono invariati. Gli investitori restano prudenti in attesa delle decisioni della Federal Reserve, che potrebbe prevedere un allentamento della politica monetaria nel 2026. La prudenza prevale in un contesto di incertezza globale e di attenzione alle future mosse delle banche centrali.

Oscillazioni contenute nei mercati di Asia e Pacifico, futures USA invariati e investitori prudenti nonostante le aspettative di un allentamento monetario nel 2026.. Seduta senza grandi scossoni per le Borse di Asia e Pacifico, che mostrano oscillazioni contenute a causa dei volumi ridotti di fine anno. Gli investitori restano prudenti, nonostante continui a prevalere l’aspettativa di un allentamento della politica monetaria statunitense nel 2026. Venerdì Wall Street ha chiuso in lieve ribasso, pur mantenendo un clima complessivamente positivo grazie al rally di Natale. In avvio di settimana i futures sugli indici azionari statunitensi risultano sostanzialmente invariati, segnalando un atteggiamento attendista dei mercati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Borse asiatiche caute a fine anno, scambi ridotti e attesa per la Fed

