Farmaci oncologici | tra carenze e brevetti in scadenza

La scadenza dei brevetti di diversi farmaci oncologici, tra cui gli immuno-oncologici che hanno migliorato le cure contro il cancro, sta creando preoccupazioni per l’approvvigionamento nel Servizio sanitario nazionale. Questa situazione rischia di ridurre la disponibilità di farmaci essenziali e potrebbe portare a una maggiore dipendenza dai farmaci generici. Nel frattempo, le aziende farmaceutiche si preparano a lanciare versioni più economiche, ma ancora non sono stati definiti tempi e modalità di accesso per i pazienti.

La scadenza dei brevetti di numerosi farmaci oncologici, compresi gli immuno-oncologici che hanno rivoluzionato la terapia del cancro, rappresenta uno snodo decisivo per il futuro del Servizio sanitario nazionale. L’ingresso di farmaci equivalenti e biosimilari viene spesso raccontato come una misura di contenimento della spesa. «Ma parlare solo di risparmio è riduttivo», chiarisce Stefano Collatina, presidente Egualia, associazione italiana dei produttori di farmaci equivalenti, biosimilari e value added medicines. «Il risparmio è lo strumento. L’obiettivo vero è ampliare l’accesso alle cure e liberare risorse da reinvestire in innovazione». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Farmaci oncologici: tra carenze e brevetti in scadenza Pazienti oncologici rimandati a casa, farmaci mancanti e sprechi cronici: la sanità siciliana tra caos e opportunità La sanità siciliana attraversa una fase complessa, caratterizzata da pazienti oncologici rimandati a casa, carenze di farmaci e sprechi di risorse. "Malati oncologici al gelo per ricevere i farmaci" I malati oncologici si trovano in difficoltà, costretti a sopportare il freddo in attesa di ricevere i farmaci presso l’ex Crass. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Carenza farmaci, Gemmato: solo 30 indisponibilità effettive. Non è crisi sistemica; Emergenza cancro: 8 giovani oncologi su 10 in burnout, reparti soffocati. Farmaci oncologici: tra carenze e brevetti in scadenzaLa scadenza dei brevetti di molti farmaci oncologici apre la strada a equivalenti e biosimilari, con risparmi fino all’80%. Ma tra gare al massimo ribasso, payback e carenze ,emergono criticità per pa ... panorama.it Carenze farmaci, 30 referenze mancanti e importate dall’esteroIn un’interrogazione in Commissione Affari sociali il Ministero della Salute riferisce che le carenze effettive riguardano circa 30 referenze realmente mancanti e importate dall’estero ... farmacista33.it Svolta nelle indagini per il furto di farmaci oncologici facebook Innovazione farmaceutica 104 i #farmaci che hanno ricevuto da EMA parere positivo nel 2025, destinati a far parte degli strumenti terapeutici disponibili anche in Italia. Tra le terapie più attese, quelle per diabete, Alzheimer e i nuovi oncologici x.com