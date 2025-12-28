Influenza quanto costa curare la variante K tra farmaci e costi indotti

L’influenza stagionale, con la diffusione della variante K del virus A/H3N2, comporta costi diretti legati alla cura con farmaci e spese indirette come assenze dal lavoro. Analizzare i costi associati a questa variante aiuta a comprendere l’impatto economico della stagione influenzale e l’importanza di strategie preventive efficaci.

La diffusione dell'influenza stagionale, accelerata quest'anno dalla circolazione della variante K del virus AH3N2, non ha solo un impatto sanitario ma anche economico. Durante le festività natalizie milioni di italiani si sono trovati a gestire febbre, tosse e disturbi intestinali, spesso in contemporanea in più membri della stessa famiglia. Oltre al disagio fisico, la malattia comporta una spesa che, sommata voce dopo voce, può incidere in modo rilevante sui bilanci domestici. Secondo le stime diffuse dall'Associazione nazionale farmaci di automedicazione (AssoSalute), nella stagione 2025-2026 oltre 14 milioni di persone potrebbero essere colpite da sindromi influenzali o para-influenzali.

