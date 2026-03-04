La guerra dell' info-intelligence e il raid contro la Cia | l' ombra della Cina dietro i blitz di Teheran

Recentemente, Teheran ha effettuato un raid che ha portato alla morte di Ali Khamenei, figura di rilievo nel governo iraniano. L’operazione ha coinvolto agenti della Cia statunitense e hacker israeliani, inserendo l’Iran in una nuova fase di tensione internazionale. La vicenda si inserisce in un contesto di scontri tra Iran, Stati Uniti e Israele, dove intelligence e operazioni segrete giocano un ruolo cruciale.

Come tutte le guerre anche quella tra Iran, Stati Uniti e Israele è una guerra di spie. Il blitz violento che ha portato alla morte della guida suprema Ali Khamenei è arrivato grazie al combinato disposto di un'azione precisa di 007 americani e hacker israeliani. Uno smacco per la rete di proiezione dell'ayatollah e in generale per i servizi segreti iraniani. È in questo contesto che le ultime notizie che arrivano dal Golfo sorprendono. Nei primi giorni di conflitto Teheran è riuscito a mettere a segno colpi notevoli. I droni iraniani colpiscono le strutture americane nel Golfo. Lunedì 3 marzo un drone iraniano ha "bucato" le difese dell'Arabia Saudita e ha centrato la stazione della Cia presente all'interno dell'ambasciata americana di Riad. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

