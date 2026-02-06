Alekseyev la super spia dell' intelligence russa colpita a Mosca e quell' ombra dietro le morti di Prigozhin e Skripal

Il generale Alekseyev, numero due dei servizi segreti militari russi, è stato ferito gravemente in un attentato a Mosca. La sua presenza in città era nota, ma ora si cercano ancora risposte su chi abbia voluto colpirlo. La sua figura è vista come un eroe in Russia, ma all’estero molti si chiedono se l’attacco possa essere collegato alle ombre che circondano le morti di Prigozhin e Skripal. La vicenda tiene banco e apre nuove domande su chi si nasconda dietro le quinte.

Il generale Alekseyev, numero due dei servizi segreti militari russi (Gru) gravemente ferito a Mosca in un attentato, è considerato nel suo Paese un eroe, e in tutto il mondo un punto di riferimento per la rete internazionale delle intelligence 'non allineate'. Un uomo dal potere indiscusso, anche se lontano dai riflettori come spesso avviene per una spia di altissimo livello. Ma la sua traccia, a guardar bene, la si trova ovunque sia servita a Mosca negli ultimi decenni una mano audace e spregiudicata. Alekseyev è stato colpito da arma da fuoco in un condominio a Mosca questa mattina ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

