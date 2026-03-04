La guerra a Gaza cambia armi dalle bombe ai valichi

A Gaza, la guerra si svolge ormai come una routine amministrativa, con i bombardamenti che si sono fermati e al loro posto ci sono i valichi che vengono aperti e chiusi. I camion transitano o restano in attesa, mentre le operazioni militari tradizionali vengono sostituite da una gestione più burocratica dei passaggi. La situazione si mantiene stabile, con le strade di confine sotto controllo e senza nuovi attacchi di rilievo.

A Gaza la guerra continua come una pratica amministrativa. I bombardamenti hanno lasciato il posto a un altro ritmo: quello dei valichi che aprono e chiudono e dei camion che passano oppure restano in attesa. Nelle ultime ore il Programma alimentare mondiale ha parlato di una riattivazione graduale del valico di Kerem Shalom per gli aiuti diretti alla Striscia. Graduale è la parola che racconta meglio la situazione: la sopravvivenza dipende da decisioni logistiche prese fuori da Gaza, da autorizzazioni che arrivano o restano sospese, da corridoi che esistono soltanto sulla carta finché qualcuno non li rende praticabili. Mentre la Striscia resta appesa a questo equilibrio fragile, in Israele si consuma uno scontro istituzionale che riguarda il controllo della polizia.