gaza 14 morti per la tempesta byron crollati alcuni edifici danneggiati dalle bombe nei mesi scorsi

Una violenta tempesta, Byron, ha colpito Gaza negli ultimi giorni, provocando almeno 14 vittime e ingenti danni. Gli effetti della perturbazione hanno aggravato la situazione già critica nella regione, con alcuni edifici danneggiati dai bombardamenti dei mesi precedenti che sono crollati sotto la furia della tempesta.

Sono almeno 14 le persone morte a Gaza a causa della tempesta Byron che si è abbattuta negli ultimi giorni sulla Striscia. Lo ha segnalato il ministero degli Interni e della Sicurezza Nazionale palestinese. Le morti sono collegate alla tempesta, che ha scatenato forti piogge e venti sull’enclave palestinese. Almeno tre bambini sono morti di freddo. I campi profughi dove vivono centinaia di migliaia di sfollati si sono allagati e le tende sono affondate nel fango. Il ministero segnala inoltre che ci sono alcune vittime per i crolli di diverse case bombardate nei mesi scorsi e ormai ruderi L'articolo Gaza, 14 morti per la tempesta Byron. Ilfattoquotidiano.it

