Il Papa nell' omelia | L' umanità provata grida dalle tende di Gaza ai giovani al fronte | Basta guerra Mosca e Kiev dialoghino

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'invito del Pontefice ai fedeli: "Non serviamo una parola prepotente, ne risuonano già dappertutto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

il papa nell omelia l umanit224 provata grida dalle tende di gaza ai giovani al fronte basta guerra mosca e kiev dialoghino

© Tgcom24.mediaset.it - Il Papa nell'omelia: "L'umanità provata grida, dalle tende di Gaza ai giovani al fronte" | "Basta guerra, Mosca e Kiev dialoghino"

Leggi anche: Prima Messa di Natale di Papa Leone VXI: “Penso alle tende di Gaza e ai giovani al fronte”. Benedizione Urbi et Orbi: “Basta guerra in Ucraina”

Leggi anche: Prima Messa di Natale di Papa Leone VXI: “Penso alle tende di Gaza e ai giovani al fronte”. Benedizione Urbi et Orbi: “Invochiamo la pace”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

papa nell omelia umanit224Papa Leone XIV celebra la messa di Natale: “Nessuno ci crede, ma la pace è già tra noi”. Poi a giro a sorpresa in papamobile tra i fedeli - Papa Leone XIV è nella Basilica di San Pietro in Vaticano per presiedere la Messa del giorno di Natale. msn.com

papa nell omelia umanit224Il Papa: “La pace è possibile solo se la fragilità altrui ci penetra il cuore” - Città del Vaticano – La pace inizia "quando la fragilità altrui ci penetra il cuore, quando il dolore altrui manda in frantumi le nostre certezze granitiche". ilsecoloxix.it

papa nell omelia umanit224Il primo Natale di Papa Leone: l'omelia nella basilica di San Pietro - Ma non c’è spazio per Dio se non si accoglie l’uomo: i bambini, i poveri, gli stranieri» ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.