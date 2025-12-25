Il Papa nell' omelia | L' umanità provata grida dalle tende di Gaza ai giovani al fronte | Basta guerra Mosca e Kiev dialoghino
L'invito del Pontefice ai fedeli: "Non serviamo una parola prepotente, ne risuonano già dappertutto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il Papa: “La pace è possibile solo se la fragilità altrui ci penetra il cuore” - Città del Vaticano – La pace inizia "quando la fragilità altrui ci penetra il cuore, quando il dolore altrui manda in frantumi le nostre certezze granitiche". ilsecoloxix.it
Il primo Natale di Papa Leone: l'omelia nella basilica di San Pietro - Ma non c’è spazio per Dio se non si accoglie l’uomo: i bambini, i poveri, gli stranieri» ... msn.com
Papa Leone XIV è tornato stamane nella Basilica di San Pietro per celebrare la messa del Giorno di Natale, a poche ore dalla messa della Notte. Era dal 1994 che un Papa non celebrava in San Pietro entrambi i riti natalizi. "La pace è possibile, se superiamo i - facebook.com facebook
