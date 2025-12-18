Stagione Concertistica Aretina 2026 | le eccellenze di musica sinfonica e lirica e la grande danza internazionale

La Stagione Concertistica Aretina 2026 promette un viaggio tra le eccellenze della musica sinfonica, lirica e della grande danza internazionale. Arrivata alla sua quinta edizione, questa prestigiosa kermesse si svolge al Teatro Petrarca fino al 24 maggio, offrendo un ricco calendario di eventi. Organizzata dalla Fondazione Guido, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di arte e cultura, che potranno immergersi in performance di altissimo livello.

© Arezzonotizie.it - Stagione Concertistica Aretina 2026: le eccellenze di musica sinfonica e lirica e la grande danza internazionale Le eccellenze della musica sinfonica, lirica e della grande danza internazionale saranno protagoniste ad Arezzo della nuova Stagione Concertistica Aretina, arrivata alla quinta edizione, kermesse di eventi in programma presso il Teatro Petrarca fino al 24 maggio, organizzata da Fondazione Guido.

