Arezzo apre le porte alla quinta edizione della sua Stagione Concertistica 2026, un evento imperdibile dedicato alle eccellenze della musica sinfonica, lirica e della danza internazionale. Dal 18 dicembre al 24 maggio, il Teatro Petrarca ospiterà un ricco calendario di appuntamenti, promossi dalla Fondazione Guido D’Arezzo e dal Comune, sotto la guida artistica di Giovanni Andrea Zanon e con il sostegno del Ministero della Cultura.

© Lanazione.it - Al via la Stagione Concertistica Aretina 2026 con le eccellenze della musica sinfonica, lirica e della grande danza internazionale

Arezzo, 18 dicembre 205 – Le eccellenze della musica sinfonica, lirica e della grande danza internazionale saranno protagoniste ad Arezzo della nuova Stagione Concertistica Areti na, arrivata alla quinta edizione, kermesse di eventi in programma presso il Teatro Petrarca fino al 24 maggio, organizzata da Fondazione Guido D’Arezzo e Comune di Arezzo, con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon e il sostegno del Ministero della Cultura. Dopo l’inaugurazione in sold out con ORT - Orchestra della Toscana diretta da Nicolò Jacopo Suppa con il violoncellista Ettore Pagano (1812), il programma procede con il gala “Le stelle della danza al Petrarca” con grandi artisti internazionali (2401), l’Orchestra del Maggio guidata dal maestro Daniele Rustioni, uno dei direttori italiani più prestigiosi sulla scena globale (2402), il recital pianistico con la star Grigory Sokolov, il recital verdiano con il grande tenore Francesco Meli e il baritono Luca Salsi, accompagnati al piano da Nelson Calzi (404) e il concerto dell’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Johann Sebastian Guzman con il talento del violinista Giovanni Andrea Zanon (2405). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Stagione Concertistica Federiciana 2025, sei serate, a Gravina in Puglia, tra musica sinfonica, jazz, cinema e teatro

Leggi anche: Al via la stagione concertistica degli Amici della Musica di Padova: Gerhard Oppitz al pianoforte al Pollini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Concerto di Natale, l’Orchestra della Toscana diretta dal Maestro Nicolò Jacopo Suppa incontra il violoncello di Ettore Pagano; Il 2025 del comune di Arezzo: la conferenza stampa di fine anno; Arezzo Fiere e Congressi approva il nuovo Piano Industriale: verso la riapertura agli eventi di spettacolo, sport e concerti; La Città del Natale, le feste a Lucignano e Pietro Leopoldo: gli eventi della domenica.

Al via la stagione concertistica del teatro Cucinelli di Solomeo - arà l'Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Gérard Korsten – violinista di formazione e internazionalmente riconosciuto come raffinato interprete di lavori sinfonici ed operistici in tutta Europa ... ilmessaggero.it

Fondazione Mascarade, al via la nuova stagione - Al via la stagione concertistica della Fondazione Mascarade Opera, un entusiasmante viaggio tra tradizione e innovazione, musica sacra e operistica, con un programma ricco di spettacoli e incontri ... lanazione.it

Al via la stagione concertistica del teatro Regio. Poi la tournée a Lione - Un ideale percorso dantesco dall’Inferno al Paradiso, che attraversa le profondità dell’animo umano tra destino, amore e spiritualità. rainews.it

Si è conclusa con la residenza musicale «Sonora», che ha visto grande protagonista la pianista Theodosia Ntokou, la stagione concertistica 2025 di Orchestra Olimpia. https://www.radioincontro.com/orchestra-olimpia-si-e-conclusa-con-sonora-la-stagion - facebook.com facebook