Il portiere della Nigeria prende in giro il Marocco sulla polemica dell'asciugamano | Asciugatevi le lacrime
Il portiere nigeriano Stanley Nwabali ha commentato con tono ironico la polemica marocchina sull’asciugamano, invitando a non prendersela troppo. Dopo la finale di Coppa d’Africa vinta dal Senegal, ha detto: “Usate i miei asciugamani per asciugare le lacrime”, sottolineando con semplicità e senza eccessi le tensioni del momento.
Il portiere della Nigeria, Stanley Nwabali, prende in giro il Marocco per la polemica dell'asciugamano e subito dopo la finale di Coppa d'Africa vinta dal Senegal attacca: "Usate i miei asciugamani per asciugarvi le lacrime".🔗 Leggi su Fanpage.it
La guerra dell’asciugamano in Marocco-Senegal: perché i raccattapalle e Saibari hanno quasi aggredito il secondo portiere DioufLa partita tra Marocco e Senegal è stata segnata da numerosi episodi controversi, tra gol annullati e rigori discutibili.
Leggi anche: Prende a martellate l’auto di un uomo pensando fosse quella dell’amante della moglie: “Scendi, lei dov’è?”
Il portiere della Nigeria prende in giro il Marocco sulla polemica dell’asciugamano: “Asciugatevi le lacrime” - Il portiere della Nigeria, Stanley Nwabali, prende in giro il Marocco per la polemica dell'asciugamano e subito dopo la finale di Coppa d'Africa vinta ... fanpage.it
Su Instagram il portiere della Nigeria (che ha subito lo stesso trattamento in semifinale) ha messo una storia dicendo di usare l'asciugamano per asciugare le lacrime x.com
Con le vittorie in semifinale su Egitto e Nigeria, la finale di domenica della #CoppadAfrica2026 sarà #SenegalMarocco. Chi è la favorita #Cizmic sul : «#Bounou si è dimostrato nuovamente il miglior portiere africano, non a caso anche quest’anno facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.