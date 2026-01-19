Il portiere della Nigeria prende in giro il Marocco sulla polemica dell'asciugamano | Asciugatevi le lacrime

Il portiere nigeriano Stanley Nwabali ha commentato con tono ironico la polemica marocchina sull’asciugamano, invitando a non prendersela troppo. Dopo la finale di Coppa d’Africa vinta dal Senegal, ha detto: “Usate i miei asciugamani per asciugare le lacrime”, sottolineando con semplicità e senza eccessi le tensioni del momento.

La guerra dell’asciugamano in Marocco-Senegal: perché i raccattapalle e Saibari hanno quasi aggredito il secondo portiere DioufLa partita tra Marocco e Senegal è stata segnata da numerosi episodi controversi, tra gol annullati e rigori discutibili.

