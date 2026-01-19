Il portiere della Nigeria prende in giro il Marocco sulla polemica dell'asciugamano | Asciugatevi le lacrime

Il portiere nigeriano Stanley Nwabali ha commentato con tono ironico la polemica marocchina sull’asciugamano, invitando a non prendersela troppo. Dopo la finale di Coppa d’Africa vinta dal Senegal, ha detto: “Usate i miei asciugamani per asciugare le lacrime”, sottolineando con semplicità e senza eccessi le tensioni del momento.

Su Instagram il portiere della Nigeria (che ha subito lo stesso trattamento in semifinale) ha messo una storia dicendo di usare l'asciugamano per asciugare le lacrime x.com

Con le vittorie in semifinale su Egitto e Nigeria, la finale di domenica della #CoppadAfrica2026 sarà #SenegalMarocco. Chi è la favorita #Cizmic sul : «#Bounou si è dimostrato nuovamente il miglior portiere africano, non a caso anche quest’anno facebook

