Bandiera russa alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 | scoppia il caso Kiev non andrà alla cerimonia d’apertura

La decisione di escludere la bandiera russa dalle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha scatenato un acceso dibattito. La causa è il veto del governo ucraino, che sostiene questa scelta come risposta alle tensioni politiche tra i due paesi. La partecipazione della Russia, prevista inizialmente, è stata revocata, mentre Kiev ha annunciato che non sarà presente alla cerimonia d’apertura. Le gare si svolgeranno dal 6 al 15 marzo 2026, ma la presenza dei rappresentanti russi rimane incerta. La vicenda continua a far discutere gli organizzatori e gli appassionati.

Dal 6 al 15 marzo 2026, le piste di Milano e Cortina d’Ampezzo ospiteranno le Paralimpiadi invernali. Ma prima ancora che si disputino le prime gare, la manifestazione è già al centro di una bufera internazionale: la Russia e la Bielorussia gareggeranno con le proprie bandiere nazionali, gli inni e i simboli ufficiali.La decisione è stata presa dall’International Paralympic Committee durante l’Assemblea di settembre 2025, riunita a Seul, in Corea del Sud. Il reintegro è stato reso possibile da una sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, che aveva accolto il ricorso degli atleti russi contro la Federazione Internazionale Sci, restituendo loro ranking e punti di qualificazione precedentemente cancellati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Milano Cortina 2026, ‘life in motion’ è il tema creativo per cerimonia apertura ParalimpiadiLa cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si ispira al tema “Life in Motion”, che rappresenta il dinamismo e la forza delle persone coinvolte.

