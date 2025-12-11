La Juve batte 2-0 il Pafos e va un altro passo verso i play-off di Champions

Ilgiornaleditalia.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus conquista una vittoria fondamentale contro il Pafos, con un risultato di 2-0 nella sesta giornata di Champions League. Dopo un primo tempo difficile, i bianconeri trovano il gol con McKennie e David, consolidando la propria posizione in classifica e avvicinandosi ai play-off del massimo torneo continentale.

I bianconeri rischiano nel primo tempo ma poi McKennie e David firmano la vittoria TORINO - La Juventus batte 2-0 il Pafos nella sesta giornata della prima fase di Champions e con questo successo, il secondo di fila nel torneo, sale a 9 punti in classifica aumentando le chance di qualificazione alla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la juve batte 2 0 il pafos e va un altro passo verso i play off di champions

© Ilgiornaleditalia.it - La Juve batte 2-0 il Pafos e va un altro passo verso i play-off di Champions

juve batte 2 0La Juve batte 2-0 il Pafos e va un altro passo verso i play-off di Champions - 0 il Pafos nella sesta giornata della prima fase di Champions e con questo successo, il secondo di ... Segnala iltempo.it

juve batte 2 0Juventus-Pafos 2-0, gol e highlights: la decidono McKennie e David - 0 allo Stadium conquistando tre punti preziosissimi in chiave qualificazione. Secondo sport.sky.it