La Juve batte 2-0 il Pafos e va un altro passo verso i play-off di Champions
La Juventus conquista una vittoria fondamentale contro il Pafos, con un risultato di 2-0 nella sesta giornata di Champions League. Dopo un primo tempo difficile, i bianconeri trovano il gol con McKennie e David, consolidando la propria posizione in classifica e avvicinandosi ai play-off del massimo torneo continentale.
I bianconeri rischiano nel primo tempo ma poi McKennie e David firmano la vittoria TORINO - La Juventus batte 2-0 il Pafos nella sesta giornata della prima fase di Champions e con questo successo, il secondo di fila nel torneo, sale a 9 punti in classifica aumentando le chance di qualificazione alla.
