Ciclismo | Cervia ospita nuovamente la Granfondo Via del Sale con percorsi storici

Cervia riaccoglie la Granfondo Via del Sale dopo più di due anni di assenza. Gli appassionati di ciclismo si ritrovano di nuovo lungo i percorsi storici, pronti a vivere una giornata di gara e allegria. La città si anima con squadre, tifosi e ciclisti provenienti da tutta Italia, tutti desiderosi di tornare a pedalare insieme in questa tradizione che non si spegne.

Cervia, 6 febbraio 2026 — Dopo un'attesa di oltre due anni, la Granfondo Via del Sale torna a Cervia con un nuovo slancio di festa, passione e condivisione. Il 28 e 29 marzo 2026, l'evento ciclistico più ammirato del sud Italia si svolgerà in una versione rinnovata, con tematiche e format dedicati a tutti: atleti, accompagnatori, famiglie, amici. L'edizione 2026, che si svilupperà in pieno cuore della Romagna, è stata definita "Insieme" — un tema che racconta la natura collettiva dell'evento, dove il ciclismo si fonde con la cultura, l'intrattenimento e il territorio. La manifestazione, organizzata da Fantini Club, è ormai una tradizione consolidata, e con la sua 29ª edizione si prepara a offrire un'esperienza ancora più ricca, con il coinvolgimento di migliaia di ciclisti, accompagnatori e spettatori.

