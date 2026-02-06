Ciclismo | Cervia ospita nuovamente la Granfondo Via del Sale con percorsi storici

Cervia riaccoglie la Granfondo Via del Sale dopo più di due anni di assenza. Gli appassionati di ciclismo si ritrovano di nuovo lungo i percorsi storici, pronti a vivere una giornata di gara e allegria. La città si anima con squadre, tifosi e ciclisti provenienti da tutta Italia, tutti desiderosi di tornare a pedalare insieme in questa tradizione che non si spegne.

Cervia, 6 febbraio 2026 — Dopo un’attesa di oltre due anni, la Granfondo Via del Sale torna a Cervia con un nuovo slancio di festa, passione e condivisione. Il 28 e 29 marzo 2026, l’evento ciclistico più ammirato del sud Italia si svolgerà in una versione rinnovata, con tematiche e format dedicati a tutti: atleti, accompagnatori, famiglie, amici. L’edizione 2026, che si svilupperà in pieno cuore della Romagna, è stata definita “Insieme” — un tema che racconta la natura collettiva dell’evento, dove il ciclismo si fonde con la cultura, l’intrattenimento e il territorio. La manifestazione, organizzata da Fantini Club, è ormai una tradizione consolidata, e con la sua 29ª edizione si prepara a offrire un’esperienza ancora più ricca, con il coinvolgimento di migliaia di ciclisti, accompagnatori e spettatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cervia si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Granfondo Via del Sale, in programma tra poche settimane.

La Granfondo Via del Sale si svolge a Cervia, in Romagna, nelle date del 28 e 29 marzo, offrendo agli appassionati di ciclismo un’occasione per vivere un evento sportivo di rilevanza locale.

Ciclismo, torna a Cervia la Granfondo Via del SaleCervia è pronta ad accogliere la 29ª edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026.

La salita che fa la differenza Alla Granfondo Via del Sale / Fantini Club del 29 marzo 2026, ci sarà sempre da spingere forte: Ecco dopo 70 km la salita di Santa Maria Riopetra: Una salita vera, di quelle che non si dimenticano. Dieci chilometri di concent facebook