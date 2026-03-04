La dura vita del pendolare Quando la linea lenta è la normalità | Frecce e regionali | basta disparità

Ogni giorno migliaia di pendolari affrontano un viaggio difficile, spesso caratterizzato da treni regionali lenti e sovraffollati. La differenza tra i servizi veloci e quelli più lenti è evidente e segnalata più volte dagli utenti, che chiedono maggiore equità tra le diverse tipologie di treno. La rete ferroviaria italiana mostra persistenti disparità tra le tratte più veloci e quelle più lente, creando disagi quotidiani per chi si sposta per lavoro o studio.

di Francesco Ingardia L'imbuto d'Italia. Che, a cascata, fa vacillare un giorno sì e l'altro pure la rete regionale. Come se quel comporto di dieci, venti, trenta minuti fosse la prassi, la nuova regola. Il nodo ferroviario di Firenze che con l'Alta Velocità da Santa Maria Novella intasa la circolazione dei treni regionali trasforma i pendolari in (con)dannati su rotaia. E Arezzo, non fa eccezione: Campo di Marte, Firenze, ore 9.55. Il regionale veloce con approdo a Terontola si palesa puntuale al binario 2. Cinquantatre minuti dopo, l'arrivo ad Arezzo, senza fermate intermedie. Merito della linea veloce che porta a Roma. Il serpentone saluta il capoluogo, striscia per un centinaio di metri per poi arrestare prematuramente la sua corsa.