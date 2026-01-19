Trasporti a Napoli Ditto | Strade chiuse vita dura per auto e pedoni Basta una pioggia e la città va in tilt

A Napoli, le chiusure stradali improvvise e i disagi nei trasporti si verificano frequentemente, anche con poche gocce di pioggia. Questi problemi evidenziano come l’organizzazione urbana e la gestione del traffico siano fondamentali per garantire mobilità e sicurezza, sia per auto che per pedoni. La città necessita di soluzioni efficaci per ridurre i disservizi e migliorare la qualità della vita quotidiana.

"Se basta una pioggia per far emergere chiusure improvvise, trasporti irregolari e strade che diventano impraticabili, tanto nel traffico impazzito quanto per i pedoni, allora il problema non è il meteo ma l'organizzazione urbana". Lo afferma, sotto la pioggia che apre questo inizio settimana a Napoli, l'imprenditore turistico Enrico Ditto, aprendo a una riflessione che va oltre il centro cittadino e investe l'intero sistema di fruizione della città. "Ogni episodio di maltempo, anche non eccezionale, riporta alla luce criticità diffuse: linee di trasporto rallentate o sospese, arterie chiuse per allagamenti o dissesti, percorsi pedonali danneggiati e resi insicuri, collegamenti interrotti tra quartieri.

