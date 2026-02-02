L' intervento del Viminale verso la linea dura Si decide già oggi

Questa mattina il Viminale ha deciso di prendere una linea più dura contro gli episodi di violenza negli stadi. A pochi giorni dal petardo esploso durante la partita tra Cremonese e Inter, il governo ha anticipato la riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. La scelta arriva dopo l’episodio che ha coinvolto il portiere Audero, e ora si lavora a nuove misure per garantire maggiore sicurezza.

Il petardo che ieri a Cremona ha stordito Audero è oggetto di approfondimenti anche da parte del Viminale. È stato deciso infatti di anticipare a oggi la consueta riunione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che solitamente si riunisce il martedì, proprio per parlare di quanto avvenuto durante Cremonese-Inter. Un segnale importante, che di fatto supera il percorso sportivo della violazione, tanto che non si attende la decisione del Giudice sportivo, prevista questa settimana per mercoledì, che con ogni probabilità avrebbe portato a una - pesantissima - multa. Il pugno duro del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi contro ogni forma di violenza è sotto gli occhi di tutti, tifosi compresi, visto che nelle ultime due settimane ai sostenitori di quattro squadre - Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio - sono state vietate le trasferte fino alla fine della stagione, provvedimento mai preso primo.

