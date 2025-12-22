L’ex moglie di Jeff Bezos ha speso oltre 7 miliardi di dollari in beneficenza nel 2025 | la rivelazione di Forbes su MacKenzie Scott la terza donna più ricca al mondo

Più di 7 miliardi di dollari in donazioni. È la cifra che solo nel 2025 MacKenzie Scott, ex moglie del patron di Amazon, Jeff Bezos, ha versato ad associazione ed istituzioni in beneficienza. Come scrive Forbes, la 55enne californiana, moglie di Bezos dal 1993 al 2019, detiene un capitale di oltre 40 miliardi di dollari, derivante in gran parte dalle azioni Amazon che ha ricevuto nel contratto di divorzio con l'ex marito. Ebbene nel 2025 un'ampia fetta di questa fortuna – 7,1 miliardi di dollari, 26,3 miliardi se si calcolano i versamenti dal 2019 – è finita per aiutare soprattutto persone in difficoltà economica.

Nel 2025, MacKenzie Scott, l’ex moglie di Jeff Bezos, ha donato più di 7 miliardi di dollari - La scrittrice americana ha annunciato l’ammontare eccezionale che ha versato, nel corso del 2025, ad associazioni e istituzioni ... vanityfair.it

Jeff Bezos, l'ex moglie ha sperperato 27 miliardi in 4 anni. Sui social: «Dove li ha spesi? Ha fatto bene a divorziare» - Mackenzie Scott, negli anni, è diventata famosa per essere stata l'ex moglie di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, e per le sue donazioni faraoniche in beneficenza. corriereadriatico.it

