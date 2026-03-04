La crisi dei guru di Dubai | perché ora corrono sui social per dirci che la città è sicura

Recentemente, sui social sono comparsi diversi video di influencer e esperti che vivono a Dubai, in cui descrivono gli attacchi avvenuti nella città negli ultimi giorni. Questi

Dopo i primi video degli attacchi a Dubai, i "guru" che si sono trasferiti qui negli ultimi anni hanno iniziato a raccontare sui social quanto accaduto negli ultimi giorni. La loro priorità però sembra un'altra: ribadire quanto le autorità abbiano gestito bene l'emergenza e come la città sia ancora un luogo sicuro. Ma qualcosa non torna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dubai, l'incubo di 204 studenti italiani bloccati. La paura nei bunker: «Scene surreali, sembrava un film»La crisi internazionale tra Iran e Stati Uniti ha trasformato un viaggio d'istruzione in un incubo per centinaia di ragazzi italiani a Dubai. msn.com

Dubai, centinaia di studenti italiani bloccati per la crisi in Iran. La testimonianzaL’ambasciata italiana ad Abu Dhabi e il consolato a Dubai stanno seguendo attentamente la situazione di centinaia di connazionali rimasti ... msn.com

Sono quasi 800 le vittime in #Iran dall'inizio del conflitto, secondo la mezzaluna rossa. Ma la crisi coinvolge anche altri Paesi del golfo: ci sono state ancora esplosioni a #Dubai e #AbuDhabi facebook

Dubai, scortati in volo da un caccia sono rientrati gli studenti del Malpighi: “Ora potremo dormire” x.com