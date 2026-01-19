La fine dei guru nutrizionali | perché Intelligenza Alimentare ha sostituito le formule magiche dei social

Negli ultimi anni, l’approccio all’alimentazione si è evoluto, passando dalle promesse dei guru nutrizionali alle basi di un’“Intelligenza Alimentare” più consapevole. Questo cambiamento riflette la necessità di affrontare il benessere in modo equilibrato e razionale, evitando le soluzioni facili e spesso poco sostenibili offerte dai social. Comprendere i principi di un’alimentazione consapevole permette di fare scelte più informate e durature nel tempo.

Esiste un momento preciso in cui la ricerca del benessere smette di essere un obiettivo e diventa una fonte di stress. Negli ultimi anni il tema dell’ alimentazione è diventato uno dei territori più rumorosi del dibattito pubblico. Accade in special modo quando veniamo sommersi da illusorie trasformazioni lampo e narrazioni social che semplificano processi biologici complessi, creando un clima di confusione diffusa in cui orientarsi è sempre più difficile. In questo scenario di rumore mediatico costante, però, sta avanzando un fenomeno editoriale che fa l’esatto opposto. Uscito il 15 dicembre, il libro “Intelligenza Alimentare” di Cesare De Stefano è diventato in poche settimane un punto di riferimento per chi cerca di orientarsi nel caos nutrizionale contemporaneo attraverso un’analisi sulla gestione consapevole del proprio corpo attraverso la razionalità. 🔗 Leggi su Tpi.it

