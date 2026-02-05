What’s in Milan? La città promossa per ora sui social

Milan vive giorni di contrasti. Da una parte, le critiche del New York Times sull’incubo logistico in Valtellina e Trentino, con le lunghe distanze tra gli impianti. Dall’altra, l’entusiasmo di atleti, giornalisti e influencer internazionali, che sui social mostrano un’immagine diversa, più positiva, della città. Mentre i problemi restano, Milano si presenta anche come una meta da scoprire, almeno online.

Da una parte le critiche del New York Times sull’"incubo logistico" in Valtellina e in Trentino (soprattutto per le eccessive distanze tra gli impianti) e i ritardi di Cortina, dall’altra l’entusiasmo di atleti, giornalisti e influencer internazionali arrivati a Milano e rilanciato attraverso i social. Tanto che è tornata virale la battuta di un vecchio film (non proprio un capolavoro.) con Adam Sandler “Un weekend da bamboccioni“ (in originale “Grow Up“). "We gotta go to Milan" (dobbiamo andare a Milano), spiega Sandler durante una cena in una scana del film. "Milan what? Italy? What’s in Milan?", gli risponde un commensale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

