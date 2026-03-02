STMicroelectronics | la chiusura del reparto slitta di un anno e l' azienda presenta il piano industriale

STMicroelectronics ha annunciato che la chiusura di un suo reparto è stata posticipata di un anno, mentre l’azienda ha presentato il nuovo piano industriale. I sindacati e i lavoratori continuano a esprimere preoccupazioni, ma ci sono anche segnali positivi. La comunicazione ufficiale arriva mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla situazione del reparto e delle strategie aziendali.

Le preoccupazioni dei sindacati e dei lavoratori di STMicroelectronics restano, ma arrivano anche notizie confortanti. Questo – in sintesi il risultato dell'incontro avvenuto nel pomeriggio di lunedì 2 marzo in Regione Lombardia che ha visto seduti al tavolo di confronto politici, vertici.