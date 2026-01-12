Jesi conferma il suo impegno per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, ricevendo il riconoscimento della Commissione Europea con la campagna

Jesi (Ancona), 12 gennaio 2026 - La città di Jesi si afferma sulla scena internazionale come punto di riferimento per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile. “La Commissione Europea – annunciano dal Comune - ha ufficialmente inserito la campagna di sensibilizzazione “Vai Piano”, promossa dall’Amministrazione comunale, tra le “Best Practice” della sezione Safe Road all'interno della European Road Safety Charter. Il progetto, nato per promuovere la moderazione della velocità e una nuova cultura dello spazio urbano, entra così a far parte di un database d’eccellenza europeo. Questo riconoscimento mette Jesi a disposizione di altre amministrazioni comunitarie come modello da seguire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, la commissione europea premia la campagna 'Vai piano!'

