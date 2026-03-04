La Città Metropolitana di Napoli per la sicurezza stradale | stamattina incontro all’Istituto Bernini-De Sanctis

Stamattina si è svolto un incontro all’Istituto Bernini-De Sanctis promosso dalla Città Metropolitana di Napoli. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale all’interno del progetto nazionale ANCI dedicato alla mobilità sicura. Durante l’evento sono stati coinvolti studenti e insegnanti, con interventi e attività pratiche rivolte a promuovere comportamenti corretti alla guida e nel rispetto delle norme stradali.

Sensibilizzazione dei giovani nell'ambito del progetto nazionale ANCI sulla mobilità sicura. Allacciare sempre le cinture in auto, anche quelle sui sedili posteriori, indossare il casco, non consumare alcolici prima di mettersi alla guida e non usare il cellulare: sono questi pochi semplici consigli che sono stati ribaditi questa mattina durante l'incontro di sensibilizzazione rivolto agli studenti sul tema della sicurezza stradale che si è tenuto presso l'Istituto scolastico Bernini-De Sanctis a Napoli. Organizzato dalla Città Metropolitana di Napoli nell'ambito del progetto nazionale ANCI sulla "Mobilità sicura", l'incontro si pone l'obiettivo di ridurre l'incidentalità stradale attraverso una maggiore consapevolezza sui rischi della strada e attraverso la presentazione di comportamenti di guida responsabile.