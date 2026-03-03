Scuole di Napoli e provincia incontro in Città Metropolitana

La consigliera delegata della Città Metropolitana ha incontrato gli studenti dell’Unione degli Studenti durante una riunione a Napoli. L’appuntamento si è svolto nella sede della Città Metropolitana, coinvolgendo rappresentanti degli studenti delle scuole della città e della provincia. L’obiettivo dell’incontro è stato ascoltare le esigenze e i temi principali che riguardano il mondo scolastico locale.

La consigliera delegata Ilaria Abagnale ha ricevuto gli studenti dell’Unione degli Studenti. Un gruppo di studenti della sigla UDS (Unione degli Studenti) è stato ricevuto dalla consigliera metropolitana Delegata alla Scuola Ilaria Abagnale, insieme agli ingegneri e agli architetti dell’ufficio tecnico presso la sala Borsellino del Palazzo della Provincia in piazza Matteotti a Napoli. Un confronto periodico per sottoporre piccole e grandi problematiche, fare domande e ottenere risposte guardandosi negli occhi superando l’asciutto linguaggio della corrispondenza tra istituzioni. “ Ritengo fondamentale questo tavolo di confronto con i ragazzi che frequentano quotidianamente le aule dei nostri istituti scolastici, un filo diretto con chi vive la scuola tutti i giorni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

