La chiave per la de-escalation in Medio Oriente e l’invito all’Europa Gli spunti di Mauro e Pittella

Dopo l’espansione del conflitto in Medio Oriente, esperti come Mauro e Pittella sottolineano come il rischio maggiore sia ora quello di un prolungamento delle ostilità. Si parla di un possibile coinvolgimento più ampio e di un escalation che potrebbe durare nel tempo. L’attenzione si sposta anche sull’Europa, invitata a monitorare da vicino la situazione e a prepararsi a eventuali sviluppi.

Dopo l’allargamento del conflitto, oggi il rischio principale è quello dell’allungamento. Nel senso che Donald J. Trump che solo tre giorni fa aveva parlato di un blitz di quattro giorni (poi diventato ieri di 4 settimane) adesso dice che la guerra sarà lunga. E per la prima volta ammette che potrebbe acconsentire ad un’invasione di terra. Invasione fino a ieri prospettata solo dai più oltranzisti di Israele. Trump ha infatti detto che la “grande ondata” di attacchi contro l’Iran deve ancora arrivare e non ha escluso la possibilità di inviare truppe sul campo. Secondo un sondaggio della Reuters, solo un americano su quattro sostiene gli attacchi statunitensi contro l’Iran. 🔗 Leggi su Formiche.net

Iran, Stop Rearm Europe Cesena: "La guerra non è una soluzione, fermare l'escalation in Medio Oriente"“L’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran rappresenta una gravissima escalation che spinge l’intera regione verso un baratro...

Che effetti avrà la guerra in Medio Oriente sull’Europa e sulla ricarica delle auto elettriche?Magazine Quotazioni Usato La nuova crisi del Medio Oriente ha alzato l’attenzione sul petrolio. Tuttavia, è l’intero mercato energetico a subire gli effetti negativi dell’escalation militare nell’area ... quattroruote.it

A seguito dei problemi logistici legati alla situazione in Medio Oriente, la FIA ha concesso per cause di forza maggiore di non rispettare il coprifuoco imposto ai team in questo weekend di gara, per consentire equità ai team più in difficoltà, come in questo caso facebook

Gas e conflitto in Medio Oriente, il governo valuta nuovi interventi x.com