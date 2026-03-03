Iran Stop Rearm Europe Cesena | La guerra non è una soluzione fermare l' escalation in Medio Oriente

Un nuovo attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran ha avuto luogo, segnando una fase di escalation nella regione del Medio Oriente. La situazione si aggrava mentre le tensioni crescono, portando a un aumento delle preoccupazioni sulla stabilità dell’area. La notizia è stata comunicata da un gruppo che si oppone alle armi e alla ripresa militare europea.

"L'attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l'Iran rappresenta una gravissima escalation che spinge l'intera regione verso un baratro pericoloso e imprevedibile. Come Stop Rearm Europe Cesena, ci uniamo all'appello di organizzazioni non governative e umanitarie, per chiedere ancora una.