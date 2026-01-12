Gaeta e la corsa a Capitale Italiana del Mare 2026 | ecco il logo

Gaeta si prepara per concorrere al titolo di “Capitale Italiana del Mare 2026”. Il progetto si sviluppa in collaborazione con partner di due regioni, includendo un’area che va dal Golfo di Napoli alle Flegrei, con l’ingresso di Bacoli e Monte di Procida. L’iniziativa mira a valorizzare le risorse marittime e culturali del territorio, rafforzando il legame tra comunità e mare, in un percorso di crescita sostenibile e promozione.

Prosegue il lavoro per la corsa di Gaeta al titolo di "Capitale Italiana del Mare 2026". E mentre continuano a giungere partnership, per una macroarea comprendente due regioni e che si estende dal Golfo di Napoli Area dei Campi Flegrei (in arrivo anche le adesioni di Bacoli e Monte di Procida.

Candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare: pioggia di adesioni istituzionali e partnership - Si compatta e cresce il fronte a sostegno della candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare, con una pioggia di adesioni che supera i confini comunali e regionali. radioluna.it

Capitale italiana del mare, il sindaco di Latina Celentano: “Piena adesione alla candidatura della Città di Gaeta” - Il Comune di Latina aderisce al dossier “Oltre l’orizzonte, nelle radici dell’Essere” e sostiene la candidatura di Gaeta a Capitale italiana del mare: la lettera del sindaco Matilde Celentano a Cristi ... latinaquotidiano.it

