Gaeta Capitale del mare Regione | Le altre città facciano un passo indietro L’appello anche a Sperlonga

Gaeta si propone come candidata a Capitale italiana del mare 2026, sottolineando il valore della sua tradizione marittima. L’appello invita le altre città del Lazio a considerare il ritiro delle proprie candidature, favorendo un sostegno comune e rafforzando così la posizione della città di Gaeta come simbolo del patrimonio marittimo italiano.

Il messaggio del presidente Rocca e dell’assessore Righini per rafforzare il sostegno alla città del Golfo: “Le altre valutino il ritiro delle proprie candidature e la convergenza unitaria su Gaeta” Le altre città del Lazio facciano un passo indietro e valutino il ritiro delle loro candidature a Capitale italiana del mare 2026 garantendo così un sostegno unitario alla città di Gaeta. Questo l’appello che arriva dalla Regione Lazio e in particolare dal presidente Francesco Rocca e dell’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura, Giancarlo Righini. Oggi, a 24 ore dalla presentazione ufficiale del progetto di Gaeta in corsa per il prestigioso titolo, intervengono il governatore del Lazio e l’assessore Righini chiamando tutti a raccolta.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Gaeta Capitale Italiana del Mare 2026: arriva il sostegno anche della Regione LazioGaeta si appresta a concorrere per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026, con il supporto ufficiale della Regione Lazio.

