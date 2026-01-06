Montignoso capitale della Befana | che festa con i Pefan in piazza musica e maschere
Montignoso si conferma capitale della Befana, con una tradizione che ogni anno richiama un numero crescente di partecipanti. La festa in piazza, svoltasi lunedì 5 gennaio 2025, ha visto la presenza di Pefan, musica e maschere, creando un momento di incontro e condivisione per tutta la comunità. Un evento che mantiene vive le usanze locali, coinvolgendo adulti e bambini in un’atmosfera semplice e autentica.
Montignoso, 5 gennaio 2025 – Come ogni anno una grande festa. Che coinvolge sempre più gente. Montignoso ha rinnovato la tradizione della Befana con la grande festa in piazza che si è svolta nella serata di lunedì 5. Un appuntamento ormai irrinunciabile, che trasforma la piazza del paese in una discoteca a cielo aperto. Musica per tutti i gusti ma soprattutto tanta gente, arrivata a Montignoso per rinnovare la tradizione. Non sono mancate le maschere, con tanta gente che si è messa i panni della vecchina. L’intero paese è coinvolto per tutta la notte. Montignoso si accende: la "Pefana" 2026, festa di un paese intero Si fa festa ovunque. 🔗 Leggi su Lanazione.it
